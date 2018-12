Fortuna Sittard - AZ

Van Bronck­horst: We zijn afhanke­lijk van PSV en Ajax

6 december Feyenoord wil na de zege op VVV bij FC Emmen hoe dan ook de volle buit pakken om het gat op PSV, dat in een vier dagen tijd opeens zes punten kleiner is geworden, niet opnieuw te laten oplopen. ,,We willen graag meedoen, maar we zijn afhankelijk van PSV en Ajax. Maar als we zo doorgaan en elke week drie punten pakken, dan kan het spannend worden”, aldus coach Giovanni van Bronckhorst.