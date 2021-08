Fortuna Sittard ontvangt FC Twente

Feyenoord-coach Slot over inzetbaar­heid Jahan­bakhsh: ‘Zondag hakken we de knoop door’

13 augustus Het is nog onduidelijk of Feyenoord zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II kan beschikken over Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse aanvaller viel gisteren in het Conference League-duel van de Rotterdammers met FC Luzern uit met een liesblessure. ,,Zondag hakken we de knoop door”, zegt coach Arne Slot van de Rotterdamse club.