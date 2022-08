Fortuna Sittard zet trainer Sjors Ultee al na drie duels op straat: ‘Pijnlijk zo vroeg in het seizoen’

Ultee was sinds november 2020 hoofdtrainer in Limburg, toen hij de eindverantwoordelijkheid kreeg na het ontslag van Kevin Hofland. De 35-jarige Utrechter was in het seizoen ervoor op papier al de hoofdtrainer, maar dat was vooral omdat Hofland toen nog niet over de benodigde papieren beschikte. Halverwege 2020 werden de rollen omgedraaid en werd Ultee naast assistent ook technisch manager.