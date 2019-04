Fotoreeks | Ajax-supporters veroveren straten van Turijn

Belangrij­ke rol voor Higler in titel­strijd

13:30 Scheidsrechter Dennis Higler is door de KNVB aangesteld om aankomende zaterdag FC Groningen-Ajax (31ste speelronde) en volgende week donderdag Willem II-PSV (32ste speelronde) te leiden. Bovendien is hij zondag de VAR bij het duel tussen PSV en ADO Den Haag (31ste speelronde). Daarmee heeft hij een vooraanstaande rol in de titelstrijd.