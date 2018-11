Fotoserie: Oranje op de fiets naar de training

Willem II-middenvel­der Elmo Lieftink zit even in het gips

13:11 Elmo Lieftink zit even met zijn onderarm in het gips. De middenvelder van Willem II kreeg in het oefenduel dinsdag tegen Almere City (1-3 verlies) een bal op zijn hand, die naar achteren klapte. Onderzoek wees uit dat hij daarbij een kleine scheur in zijn pols heeft opgelopen.