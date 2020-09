Fotoserie | Oranje WK-finalist met De Boer als rechterhand Van Marwijk

PSV paar uur later tegen Heracles Almelo

21 september De wedstrijd in de eredivisie tussen Heracles Almelo en PSV van komende zondag wordt verplaatst van 14.30 uur naar 16.45 uur. Dit op verzoek van PSV, dat donderdag in de derde voorronde van de Europa League een uitwedstrijd speelt tegen NS Mura uit Slovenië. De Eindhovense club krijgt zo wat meer voorbereidingstijd op het duel in Almelo.