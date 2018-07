Foutje: Pierre van Hooijdonk blij met 'zijn' eerste goal

Video Luuk de Jong: 'Het is afwachten, maar ik weet wat ik hier bij PSV heb'

7 juli In de eerste oefenwedstrijd van het seizoen was het alweer raak voor Luuk de Jong. Bij de 5-3 nederlaag van PSV tegen Anderlecht vond hij - bijna traditiegetrouw - met het hoofd het net. ,,Altijd lekker om te scoren, maar als team wil je die wedstrijd winnen", vond de spits, die net als alle andere PSV'ers maar een helft speelde. ,,Het is de eerste oefenwedstrijd en dan draait het om andere zaken als bijvoorbeeld fit worden, maar dan nog wil je altijd winnen."