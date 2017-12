Fran Sol gaat langjarig contract tekenen bij Willem II

,,Nee, dit was zeker niet mijn laatste wedstrijd in dit stadion in het shirt van Willem II. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin", zei de spits, die een klein voorbehoud maakte. ,,Op korte termijn ga ik niet weg. Misschien wel ooit in de toekomst. In het voetbal weet je het natuurlijk nooit."



Sol maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Villarreal naar Willem II. De spits verklaarde dat hij in zichzelf wilde investeren. Hij kreeg de toezegging dat de Tilburgse club zijn contract zou aanpassen als hij succesvol zou zijn. Juist op de dag dat de diagnose werd gesteld dat hij mogelijk aan teelbalkanker zou leiden stond er een gesprek gepland. Dat werd uitgesteld.



De afgelopen weken zat Willem II verschillende keren rond de tafel met Sol, die weer topfit is. De spits verklaarde al eerder zich bij keuzes niet alleen door geld te laten leiden. ,,Mijn gevoel speelt ook een grote rol. Ik voel me heel goed thuis bij Willem II", aldus Sol.