Frank Arnesen wilde bij Feyenoord blijven: ‘Dennis zei toen: ik denk dat het beter is als je nu stopt’

In het tv-programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN vertelde hij zondag meer over zijn vertrek uit De Kuip. ,,Ik heb in augustus een gesprek gehad met algemeen directeur Dennis te Kloese en voorzitter Toon van Bodegom van de raad van commissarissen. Ik zei: jongens, wat willen jullie? Jullie zijn de baas. Dennis zei toen: ik denk dat het beter is als je nu stopt, dan kunnen wij verder. Ik kon op dat moment ook niet de garantie geven dat ik helemaal ziektevrij zou worden. En zij wilden blijkbaar gelijk een beslissing nemen.”

Kort daarna maakte Feyenoord bekend dat het contract van Arnesen “in onderling overleg” was ontbonden. De Deen had in maart zijn contract nog verlengd tot de zomer van 2023.

,,Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld, want ik had graag door willen gaan. Maar Feyenoord heeft anders gekozen, dat is prima. Ik zit al bijna dertig jaar in het vak, ik weet hoe het gaat. Ik heb zulke dingen al zo vaak meegemaakt. Ik verwijt niemand iets, die tijd ben ik voorbij”, aldus Arnesen.

Volledig scherm Dennis te Kloese. © ANP / ANP

De 66-jarige Deen moest lange tijd antibiotica slikken om af te komen van de bacteriële infectie. ,,Daar voel je je niet lekker van. Uiteindelijk heeft de antibiotica wel gewonnen. Sindsdien gaat het per dag beter.” De oud-speler van onder meer Ajax en PSV zegt vooralsnog niet gebeld te zijn door geïnteresseerde clubs. ,,Met pensioen ga ik nooit. Misschien komt er nog iets leuks voorbij.”

PSV zit sinds het vertrek van John de Jong zonder technisch directeur en bij Feyenoord heeft Te Kloese voorlopig de taken van Arnesen overgenomen. Bij Ajax zijn Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technische beleid. Na de teleurstellende resultaten in de laatste weken richt veel kritiek zich op Hamstra en Huntelaar.

,,We zijn zo opportunistisch, ik word daar soms gek van”, aldus Arnesen. ,,Een paar maanden geleden was alles fantastisch, maar als Ajax een paar keer verliest, kunnen ze er ineens niets meer van. De mensen bij Ajax moeten achter Hamstra en Huntelaar staan en in ze geloven. PSV en Feyenoord zouden wel een technisch directeur moeten aanstellen, want als algemeen directeur kan je niet alles alleen doen.”