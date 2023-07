Frank de Boer sloeg aanbod Ajax af: ‘Ze wilden tweede gesprek, toen heb ik bedankt’

Frank de Boer heeft eerder dit jaar de kans afgeslagen om opnieuw trainer van Ajax te worden. ,,Ze wilden nog een tweede gesprek voor ik interim kon worden. Daar heb ik voor bedankt”, onthult de coach, die er momenteel niet gerust op is voor zijn voormalige werkgever, zaterdag in een exclusief interview met deze site.

Eind januari, toen Ajax onder trainer Alfred Schreuder steeds verder afgleed, kwam de technische leiding van de Amsterdamse club ook bij De Boer uit in hun zoektocht naar een extra assistent. Daarvoor paste de coach, die Ajax in het vorige decennium naar vier landstitels loodste. Toen Schreuder kort daarna werd ontslagen, werd De Boer ook benaderd om het seizoen af te maken, met John Heitinga als zijn assistent.

De Boer: ,,Daar hebben we over gesproken, maar ze wilden nog een tweede gesprek. Ik dacht: hallo, jullie weten toch wel wat jullie aan mij hebben. Ik zag het aanvankelijk wel zitten om het seizoen af te maken. Maar die ochtend werd ik alweer om vijf uur wakker. Toen dacht ik: dit moet ik niet willen. Ik heb toen Edwin van der Sar meteen gebeld en bedankt. Ten eerste omdat ik geen zin had om me in nog een gesprek te moeten bewijzen en ten tweede omdat het malen midden in de nacht alweer begon. Dat was juist waarom ik afstand had genomen.”

Mogelijkheden om kampioen te worden

De Boer zag toen nog mogelijkheden om kampioen te worden. ,,Maar Arne Slot heeft het met Feyenoord fantastisch gedaan.” Veel vertrouwen dat Ajax de kampioensschaal herovert, heeft De Boer vooralsnog niet. ,,Ik wil altijd het beste voor de club waar ik 25 jaar rond heb mogen dartelen, maar Ajax zit nu echt in een tussenfase. Dit is duidelijk een dal. Ik denk dat ze nog een keer hun neus moeten stoten. Uiteindelijk kom je er altijd, en vaak na een paar jaar, uit. De vraag is hoe lang het nu duurt. Op dit moment heb ik meer vertrouwen in PSV en Feyenoord. Ik zie nog niet de contouren die vertrouwen moeten geven. Dan is er ook nog kans dat Edson Álvarez en Mohammed Kudus vertrekken. Het mooie van sport is dat het zo weer anders kan zijn. Ik hoop dat Maurice Steijn het voor elkaar kan krijgen, want ik hoop natuurlijk dat Ajax kampioen wordt.”

In een openhartig interview met deze site gaat Frank de Boer zaterdag in op zijn eerste weken bij Al Jazira, de club waar hij na twee jaar de draad weer oppakt als trainer, en waarom hij na zijn vertrek als bondscoach van Oranje zichzelf niet meer in de spotlights van Europa terug ziet keren.