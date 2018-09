Frankrijk na duel Oranje gehuldigd voor wereldtitel

Deschamps houdt plannen geheim: 'Ik heb drie mogelijkhe­den'

18:46 De Franse bondscoach Didier Deschamps houdt zijn plannen voor het duel met Oranje in de Nations League geheim. Deschamps wilde niet zeggen of hij in het Stade de France kiest voor zijn elftal dat twee maanden geleden in Moskou de wereldtitel veroverde of dat de reserves een kans krijgen.