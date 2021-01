Franse mosterd moet Seuntjens weer helpen na blessure op ‘verschrikkelijk’ kunstgras

De Graafschap-trainer Mike Snoei had zondag na het gewonnen duel bij FC Volendam (1-4) geen goed woord over voor de kunstgrasmat in het Kras Stadion. De coach van de eerstedivisionist zag zijn aanvoerder Ralf Seuntjens vlak voor rust geblesseerd uitvallen, nadat zijn enkel dubbel klapte.

,,Volendam heeft een leuk voetbalstadion, maar ik zei het vooraf al tegen Edwin van de Graaf (scheidsrechter, red.): dit kunstgras is verschrikkelijk”, foeterde Snoei na afloop. ,,Deze ondergrond is over de datum. Daar moet echt iets aan gebeuren, maar dat vindt Wim Jonk (trainer van Volendam, red.) ook. Ralf bleef vóór zijn blessure al twee keer met de punt van zijn schoen in het kunstgras steken.”

De coach vreesde Seuntjens, die maandag nader wordt onderzocht, voorlopig te moeten missen. ,,Dit gaat wel even duren. Maar Ralf kennende gaat hij er alles aan doen het proces te versnellen.”

De 31-jarige spits liep eerder dit seizoen op het kunstgras van Jong AZ al een ogenschijnlijk zware enkelblessure op op. Toen keerde de captain tot ieders verbazing binnen twee weken terug. Seuntjens smeerde destijds Franse mosterd op zijn enkel om het vocht sneller te laten verdwijnen.

,,Ik ga vanavond weer mosterd smeren”, liet hij vlak na de zege op Volendam weten. Net als zijn trainer was de voetballer slecht te spreken over het Volendamse kunstgras: ,,Daar kan je de deuren mee schuren.”

Naast Seuntjens belandde ook Rick Dekker in de ziekenboeg van De Graafschap. De middenvelder haakte al vroeg in de wedstrijd af na een tik op zijn knie. De fysieke malheur vormde een flinke smet op de overtuigende zege in Volendam. De Doetinchemse club boekte - drie weken na de pijnlijke nederlaag bij concurrent Almere City (1-0) - zijn derde overwinning op rij en revancheerde zich voor de 2-5 thuisnederlaag tegen Volendam eerder dit seizoen.

,,We zijn mentaal enorm gegroeid’’, concludeerde Snoei tevreden. ,,Na de zeperd in Almere zijn we opgestaan. Ik zie een enorme geldingsdrang bij mijn spelers.’’

Met de zege op Volendam bleef De Graafschap ook in het spoor van koplopers Volendam en Almere City. De achterstand op de concurrenten bedraagt zes punten. Snoei: ,,Er zit bij ons weer muziek in. Wij moeten de druk op Cambuur en Almere blijven opvoeren. Er zijn nog 51 punten te verdienen. Ons spel kan nog altijd beter, maar we zijn op de goede weg.’’