Fraser biedt Vitesse-fans excuses aan na blamage tegen Roda

Fraser was uit het veld geslagen na het duel. ,,Roda toonde wilskracht. Wij alleen een beetje in het begin”, stelde Fraser. ,,Roda behaalt een terechte zege. En die had ook hoger kunnen uitvallen. Ik wil me nergens achter verstoppen. Mijn wissel (Fraser haalde Kashia er uit en bracht Buitink en meteen scoorde Roda de tweede goal, red.) was ook dramatisch. Het was collectief falen. Ik wil de verontschuldigingen overbrengen naar onze supporters. We hebben niets laten zien.”

Fraser voerde na de sof tegen Roda geen strafmaatregelen in. ,,Ik ben geen beul. We pakken het gewone ritme op. Het is zaak in de komende vijf duels de play-offs te halen. Dan moet alles anders. Dat is wel duidelijk.”

Molenaar

Roda-trainer Robert Molenaar was uiteraard juist verheugd over de uitslag. Maar hij wees ook op de noodzaak een serie overwinningen neer te zetten om rechtstreekse handhaving af te dwingen.

,,Deze wedstrijd liep precies zoals wij wilden”, sprak Molenaar na afloop. ,,Maar we moeten ons niet te rijk gaan rekenen. Dit is vooral een geweldige stap vooruit voor ons.”

Molenaar stelde met recht dat Roda nog ruimer in Arnhem had kunnen winnen. ,,We kregen wel wat kansen tegen in de eerste helft, maar onze eerste kans was ook een goal en daarna viel alles goed.”

,,We stonden in elke linie prima. Nu zie je terug hoeveel werk we hebben gestoken in verdedigen en aanvallen. We hebben de krachten van Vitesse ook goed bespeeld. We toonden passie en kracht. Vitesse is niet in de wedstrijd gekomen.”