Frenkie de Jong ‘in shock’ toen hij hoorde over ziekte Louis van Gaal

Keuken Kampioen Divisie Gifbeker FC Volendam is nog niet leeg: promotie­kan­di­daat blijft punten morsen

Promotiekandidaat FC Volendam is het helemaal kwijt. De Noord-Hollanders verspeelden maandagavond voor de zesde keer op rij punten in de eerste divisie. Tegen Jong PSV kwam Volendam tweemaal op voorsprong, maar de ploeg van Ruud van Nistelrooy knokte zich beide keren terug in de wedstrijd. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel.

4 april