Frenkie de Jong komende zomer voor recordbedrag naar FC Barcelona

Het huidige contract van De Jong bij Ajax heeft een looptijd tot medio 2022. FC Barcelona koopt die verbintenis af met een bedrag van 75 miljoen euro, dat door allerlei bonussen kan oplopen tot maximaal 86 miljoen.



FC Barcelona was niet de enige club die geïnteresseerd was in de international. Vrijwel elke topclub in Europa, en met name Paris Saint-Germain en Manchester City, heeft voor de middenvelder uit Arkel op de tribune gezeten.



De lucratieve transfer is niet alleen goed nieuws voor Ajax, maar ook voor Willem II en RKC Waalwijk, die een deel van de transfersom hebben bedongen. De Jong stapte in 2015 over van Willem II naar Ajax voor het symbolische bedrag van 1 euro. Uiteindelijk blijkt dat een verstandige keuze geweest van de Tilburgers.