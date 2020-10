Frenkie de Jong speelt weer zoals iedereen graag ziet

1. Had Oranje nu meer vat op Italië dan een maand geleden in de Arena?

Ja. In vergelijking met toen gingen nu twee belangrijke dingen beter: Oranje had geen last meer van het opkomen van linksback Leonardo Spinazzola. Die zag er in Amsterdam nog uit als een soort alleskunner, maar was nu weer ‘gewoon’ de aardige maar niet bijzondere linksback die hij eigenlijk is. En Oranje speelde ook als een team een stuk compacter. Spelers verzopen niet meer in te grote ruimtes, het was makkelijker om in de duels te komen door de keuze van Frank de Boer om overal koppeltjes te maken. In aanloop naar de goal profiteerde Nederland daar ook nog van. Er schakelden razendsnel vijf Oranjespelers om, die tegen maar vier Italiaanse verdedigers kwamen te staan. Dat overtal werd uitgebuit: 1-1.