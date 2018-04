Gaat Ierland de Leeuwinnen wéér frustreren? 'Wij zijn de Europees kampioen'

Door Daniël Dwarswaard



Dat Ierland vanavond in het Tallaght Stadion in Zuid-Dublin thuis speelt, zal geen enkele invloed hebben op hun speelstijl, verwacht de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Nee, het zal gewoon verdedigen, verdedigen en nog eens verdedigen worden. Precies zoals dat in november vorig jaar ook ging toen Ierland op bezoek kwam in Nijmegen.



Hun speelstijl wekte irritatie bij de speelsters van Nederland die niet door de groene muur konden komen. Al moet wel worden aangetekend dat Ierland over geluk in die wedstrijd niet te klagen had. Het zorgde uiteindelijk wonderwel voor het enige puntverlies in deze kwalificatiereeks.

Vanavond is het tijd voor revanche dus? ,,Ik vind dat woord ‘revanche’ altijd een beetje overdreven’’, zegt Jackie Groenen, één van de creatieve speelsters van Oranje. Onder meer haar ingevingen zullen cruciaal worden. ,,Revanche zou betekenen dat we nog steeds met die eerdere wedstrijd in ons hoofd zitten. Dat is bij mij in ieder geval niet zo. Daar moeten we niet meer aan denken. Kijk, wij zijn de Europees kampioen. Tegenstanders stellen zich daarop in en kiezen een strijdplan. Dat is hun goed recht. Aan ons om te laten zien dat we daar mee kunnen omgaan.’’