Garcia de la Vega wil niet weg bij Roda: ‘Ik lijk wel de enige die hier nog werkt’

Garcia de la Vega werd afgelopen vrijdag tijdens de thuiswedstrijd van Roda JC tegen De Graafschap door boze fans uit het stadion gezet. Volgens de supporters komt de beoogde eigenaar zijn financiële beloften niet na. Ze eisen dat hij onmiddellijk vertrekt.

De Mexicaan erkende in het persgesprek dat de ontstane situatie moeilijk is, maar hij denkt dat alle problemen kunnen worden opgelost. Hij deed een oproep aan alle betrokkenen om Roda JC te blijven steunen.

Over de massale ziekmelding door het kantoorpersoneel van Roda JC op maandag was hij niet te spreken. ,,Ik lijk wel de enige in dit gebouw die nog werkt”, zei hij. Garcia de la Vega overweegt mensen in te huren om de zieke werknemers te vervangen.

Hij ontkende dat hij voor een vertrekpremie van 250.000 euro zou willen opstappen in Kerkrade. ,,We kunnen over alles spreken”, voegde hij daar nog wel aan toe.

De la Vega zei niet te weten waarom mensen hem weg willen hebben. Hij zei wel zich bedreigd te voelen en wil dat daar een einde aan komt. De Mexicaan sprak van een samenzwering en wil laten uitzoeken wie daar achter zit.

Op de vraag waarom hij nog geen geld in Roda heeft gestoken zei De la Vega, dat hij op toestemming van de KNVB wacht om zich eigenaar te mogen noemen. Zolang die duidelijkheid uitblijft, gaat hij niet investeren. ,,Anders steek ik hier veel geld in, en ben ik dat kwijt als de KNVB me geen licentie geeft”, zei hij.

Wel heeft De la Vega namens Roda een lening van 150.000 euro afgesloten in Duitsland, zei hij. Met dat geld kunnen betalingen worden gedaan.

Hij zei het te betreuren dat voormalig burgemeester Jos Som van Kerkrade is opgestapt uit het bestuur van FS United. Dagblad de Limburger maakte dat bekend. Deze stichting beheert zo’n 80 procent van de aandelen van Roda JC.