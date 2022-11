Geblesseerd uitgevallen Denzel Dumfries meldt zich ‘gewoon’ in Zeist bij Oranje

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De medische staf zal de knie van Dumfries direct bij binnenkomst onderzoeken en zelf bepalen wat de ernst van de blessure is. Het is niet duidelijk of de rechtsback voor de eerste groepswedstrijd al helemaal fit is. Als dat niet het geval is, heeft bondscoach Louis van Gaal met Jeremie Frimpong een alternatief achter de hand. Ook centrale verdediger Jurriën Timber kan rechts achterin uit de voeten.