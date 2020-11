Geblesseerde Antony laat interlands olympische ploeg schieten

Marsman vervangt Bijlow vlak voor aftrap: ‘Hij is geen ‘miepert’’

8 november De spelers van Feyenoord waren vlak voor half drie al op weg naar het veld toen Nick Marsman in de kleedkamer te horen kreeg dat hij ook zou starten tegen FC Groningen, omdat Justin Bijlow tijdens de warming-up geblesseerd was geraakt ,,Justin is geen ‘miepert’, als hij mank loopt, weet ik dat er wel degelijk iets aan de hand is”, zei Marsman.