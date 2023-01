Geblesseerde Noppert ziet Yilmaz unieke prestatie leveren bij zege van Fortuna op Heerenveen

Fortuna Sittard heeft de eerste zege van het nieuwe kalenderjaar geboekt. SC Heerenveen, waar doelman Andries Noppert wegviel in de warming up, werd met 2-0 verslagen door goals van Úmaro Embaló en Burak Yilmaz, die in blessuretijd een penalty benutte.

In zijn wonderlijke seizoen kent doelman Andries Noppert voor het eerst tegenslag. De 28-jarige goalie die twee maanden geleden nog uitblonk op het WK in Qatar, viel in de warming up voor het duel met Fortuna Sittard uit met een bovenbeenblessure. En zonder de Friese held ging het direct mis voor de Friezen.

Zijn naam prijkte nog bovenaan het wedstrijdformulier, maar nog voor de wedstrijd tegen Fortuna begonnen was had Heerenveen-coach Kees van Wonderen zijn naam doorgekrast. De laatste week had de Oranje-uitblinker al wat last van zijn bovenbeen. ,,In de training hebben we daarom wat aanpassingen gemaakt”, zei Van Wonderen bij de sportzender ESPN. ,,Nu had hij zoveel last, dat hij aangaf dat het niet gaat. Hij heeft een rare periode gehad met eerst dat WK, een vakantie van twee weken en daarna weer opstarten. Misschien houdt het verband met elkaar.”

Het kalenderjaar 2022 ging voor Noppert de boeken in als het succesvolste in zijn carrière. Hij blonk dusdanig uit bij Go Ahead Eagles dat trainer Van Wonderen hem meenam naar Heerenveen. Daar deed hij het wederom zo goed, dat Louis van Gaal hem verrassend eerste keeper van Oranje maakte op het WK in Qatar, waar hij in de kwartfinale tegenover de latere wereldkampioen Argentinië stond. 2023 begint wat dat betreft met een domper voor de 203 centimeter-lange goalie.

Volledig scherm Andries Noppert baalt: hij kan niet meedoen. © Pro Shots / Johan Manders

Vanaf de perstribune, naast assistent-trainer Ole Tobiasen, zag hij tot grote frustratie dat Heerenveen zonder hem er maar weinig van bakte en zelfs verloor. Vervanger Xavier Mous had een paar schitterende reddingen, maar had geen antwoord op de beste flitsende aanval van Fortuna in de tweede helft, waar Úmaro Embaló vogelvrij kon binnenkoppen. De Turkse vedette Burak Yilmaz stond voor de verandering eens niet in de punt van de aanval, maar snelde langs de zijlijn, waarna hij een perfecte voorzet had op het hoofd van de Afrikaanse Portugees: 1-0.

Bij Heerenveen - waar voormalig Oranje-international Jeffrey Bruma naar alle waarschijnlijkheid snel wordt gepresenteerd - werd Sidney van Hooijdonk van stal gehaald om de meubelen te redden. Hij zorgde nog met een volley voor het gevaarlijkste Heerenveen-moment van de wedstrijd, maar succes bleef uit. Noppert zag vanaf de tribune dat Xavier Mous in de slotseconde nog in de fout ging. Hij schoffelde Yilmaz onderuit en de spits schoot daarna koelbloedig vanaf de stip raak: 2-0. Yilmaz is nu de eerste speler ooit die vijf penalty’s benutte voor Fortuna Sittard in één eredivisieseizoen. Het bracht zijn seizoenstotaal op zeven doelpunten.

SC Heerenveen had sinds de uitwedstrijd op 10 september tegen Ajax (5-0) geen uitduel meer verloren. Fortuna deed juist erg goede zaken in strijd tegen degradatie. De eerste zege in 2023 is binnen voor de Limburgers en daardoor klimt de ploeg van trainer Julio Velázques naar de twaalfde plek.

