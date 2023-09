Geen ‘carnavalsvereniging’ op de tribune, maar schreeuwen naar de Oranjeleeuwen

Ron Jans moet FC Utrecht bij de hand nemen op weg naar de subtop: ‘Hij weet wat er moet gebeuren daar’

FC Utrecht heeft woensdag de aanstelling van Ron Jans (64) wereldkundig gemaakt. De oefenmeester, opvolger van de ontslagen Michael Silberbauer, moet de club weer naar de subtop loodsen. Wat kunnen ze in Galgenwaard verwachten? En: in hoeverre is hij een garantie voor succes?