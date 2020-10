Geen champagne voor Leeuwinnen bij plaatsing voor EK

Het kan niet missen dat de Leeuwinnen zich deze week kwalificeren, na een vooralsnog compleet smetteloze kwalificatiepoule met 21 punten uit zeven wedstrijden. Uitdagers Rusland en Slowakije zijn ver weg, maar belangrijker, zijn ook totaal geen serieuze opponenten gebleken. Oranje freewheelt door de groep en kan dat morgen bezegelen met een EK-ticket, in de wedstrijd tegen Estland in Groningen.

De uitwedstrijd daar werd met liefst 0-7 gewonnen, dus grote kans dat de Oranjevrouwen morgen al een EK-ticket in handen hebben. En anders heeft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman dinsdag in Kosovo nog een escape. Recent leverde plaatsing nog een groot feest op, zoals de dag dat de Oranjevrouwen zich via de play-offs plaatsten voor het WK, waar uiteindelijk de finale werd behaald. Die beelden zullen we morgen bij succes niet zien.

Quote Het zal geen polonaise worden. Wij leven hier, behalve op trainingen, ook gewoon op anderhalve meter afstand van elkaar. Sarina Wiegman

,,Er zal geen champagne zijn, want dat wordt na achten niet geschonken”, zei Wiegman vanmiddag. ,,Het zal geen polonaise worden. Wij leven hier, behalve op trainingen, ook gewoon op anderhalve meter afstand van elkaar. En het is ook wel gebleken dat dat noodzakelijk is, gezien wat er gebeurt in de sportwereld.”

Wiegman mist morgen onder anderen aanvoerder Sari van Veenendaal, Loes Geurts, Anouk Dekker en Jill Roord. Door de afwezigheid van twee keepers staat Lize Kop in het doel. Hoewel niemand meer twijfelt aan plaatsing, wil Wiegman niets aan het toeval overlaten. ,,Je weet in coronatijd vandaag niet hoe het morgen gaat. Laten we morgen goed spelen, lekker voetballen, een goede overwinning en dan hebben we een EK-ticket. Dan is dat in elk geval maar zeker.”

Volledig scherm © EPA