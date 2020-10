Geen corona, geen pijntjes: Oranje traint met volledige selectie

Feyenoord heeft voor Berghuis alles gedaan en nog twijfelt hij

5 oktober Columnist Willem van Hanegem vindt het nu wel welletjes dat Steven Berghuis Feyenoord elke zomer weer op de knieën laat smeken of hij alsjeblieft wil blijven. ‘Hij mag lopen waar hij wil, hij is aanvoerder, zijn salaris is het hoogste van allemaal en Sjaak Troost duwde er speciaal voor hem ook nog een lage gelimiteerde transfersom doorheen.’