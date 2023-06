Geen Europees voetbal, wel trots bij Sparta: ‘We hebben de club op de kaart gezet’

Cody Gakpo als nieuwe spits van Oranje? ‘Nu ik er bij Liverpool speel vind ik het een fijne positie’

Het Nederlands elftal heeft er een nieuwe centrumspits bij in de persoon van Cody Gakpo. De aanvaller maakte zich die rol eigen in het afgelopen halfjaar bij Liverpool en springt nu bij Oranje graag in het gat dat de geblesseerde Memphis Depay laat. ,,Ik ben overtuigd geraakt dat spits zijn mij ligt’’, zegt Gakpo.