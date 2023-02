Geen uitpubliek meer welkom bij thuisduels Cambuur na rellen, club ‘enorm teleurgesteld’

Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur, laat weten zeer teleurgesteld te zijn, in met name het proces voorafgaand aan dit besluit, zo vertelt hij op de website van de club: ,,Laten we voorop stellen dat er afgelopen weekend een hoop dingen fout zijn gegaan en dat we dit ten zeerste veroordelen. Dat neemt niet weg dat we enorm teleurgesteld zijn in dit besluit omdat nu een grote groep welwillenden de dupe wordt van het wangedrag van een kleine groep. Daarnaast zijn we als club niet betrokken in dit besluit en waren we, zoals we dat in de afgelopen jaren altijd hebben gedaan, graag het gesprek aangegaan om samen tot oplossingen te komen.”