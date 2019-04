Geen woede, wel wijzigingen bij Dick Advocaat

Wie had gerekend op een donderspeech van ‘De Kleine Generaal’ op Tweede Paasdag op Sportcomplex Zoudenbalch komt bedrogen uit. ,,Ze hadden misschien een lang verhaal verwacht”, aldus Advocaat. ,,Maar het was heel kort. Ik heb gezegd dat ze zich over twee dagen kunnen revancheren en zich min of meer kunnen veiligstellen voor de play-offs. De belangen zijn wel bekend nu.” ,,Je moet leren om niet altijd boos te worden”, vervolgt Advocaat. ,,Dan ben ik, bij wijze van spreken, het hele jaar boos. Je moet een beetje aanvoelen hoe je met een groep omgaat. Soms boos worden, soms niet. Soms verwachten ze dat je boos wordt, maar doe je het niet. Dat is een spel wat je met de groep speelt.”

Wijzigingen

Niettemin gaat Advocaat wel wijzigingen aanbrengen tegen Fortuna Sittard. Die kondigde hij zaterdagavond na de slappe vertoningen tegen FC Emmen direct al aan, toen woede duidelijk nog wel een rol speelde in de interviews van de Hagenaar. Los van die wijzigingen zal aanvoerder Willem Janssen weer terugkeren na een knieblessure. Michiel Kramer is er in elk geval niet bij nadat hij vanochtend een enkelblessure opliep op de training.



Advocaat wil zich niet te veel richten op de resultaten van de afgelopen drie magere wedstrijden, met verdiende (en ruime) nederlagen bij FC Emmen en ADO Den Haag (5-0) en een 0-0 thuis tegen Vitesse. FC Utrecht is afgezakt naar de zevende plek en wat vooral opvalt is het onvermogen om kansen te creëren. ,,Maar de wedstrijden ervoor schieten we er vijftien in. Je moet niet over een of twee wedstrijden kijken, maar naar het hele seizoen. Worden wij vijfde, zesde of zevende dan hebben we het uitstekend gedaan.”