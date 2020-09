Geldkraan kleinere clubs druppelt leeg, topclubs shoppen steeds vaker in het buitenland

10 eredivisiesmaakmakers Robben, Mvogo en Pavlidis: smaakma­kers op hun eigen manier

22 september De eredivisie is pas twee competitierondes oud. Toch valt er al genoeg te beleven in de stadions en voor de televisie. Met dank aan de vele smaakmakers in de ploegen die, in positieve en negatieve zin, voor vertier zorgen. AD Sportwereld zette de tien opvallendste op een rij.