Gelouterde Cocu moet kwakkelend Fenerbahçe weer op de rails krijgen

Arbiters: We zijn nog met KNVB in gesprek over VAR

21 juni Roger Geutjes, bestuurder van de belangenvereniging van scheidsrechters (BSBV), werd vandaag verrast door het persbericht van de KNVB over het mogelijke uitstel van VAR in de eredivisie. ,,Dat de KNVB dit nu naar buiten brengt is in onze ogen heel gek. We zijn nog volop in onderhandeling en het lijkt ons geen goed idee om hierover via de pers te communiceren.”