Gelukswensen van Feyenoord-iconen: ‘Opnieuw geschiedenis schrijven, dat zou prachtig zijn’

Pierre van Hooijdonk (topscorer van Feyenoord bij de UEFA Cup-winst in 2002): ,,Ik hoop dat Feyenoord niet te veel ontzag heeft voor de naam AS Roma. Daarnaast denk ik dat Sinisterra een goede dag moet hebben en dat je dan al een aardig eindje bent. Dan krijg ik een opvolger, ja. Mag het onderhand?’’

Bert van Marwijk (trainer van Feyenoord bij de UEFA Cup-winst in 2002): ,,Feyenoord moet in de finale zichzelf zijn en dan kunnen ze van AS Roma winnen. Ik heb er alle vertrouwen in. Dat hebben ze in de halve finale tegen Olympique Marseille al laten zien.’’

Joop van Daele (bezorgde Feyenoord met zijn doelpunt de wereldbeker in 1970): ,,Feyenoord moet geduld opbrengen tegen meneer Mourinho, die sluwe vos. Ik hoop dat ze beseffen dat ze een heel belangrijke wedstrijd spelen en dat ze niet veel kansen gaan krijgen. Met Cyriel Dessers in de spits heb ik er vertrouwen in dat ze toeslaan.’’

André Stafleu (won de dubbel met Feyenoord in 1984): ,,Ik wens de spelers van Feyenoord veel wijsheid en slimheid toe tijdens de wedstrijd. Italiaanse ploegen geven je vaak het idee dat je beter bent en dan slaan ze ineens toe. Maar in deze vorm zie ik het positief in voor Feyenoord.’’



Ruud Heus (won een landstitel en vier KNVB Bekers met Feyenoord): ,,Als je ziet hoe Feyenoord dit jaar presteert, hebben ze een grote kans om te winnen. Ze doen geen gekke dingen, de afspraken zijn duidelijk en er zit een enorme drive in het elftal. Ik hoop dat ze in de finale dicht bij zichzelf blijven.’’

Quote Er was iemand die zei dat ik eigenlijk drie finales speelde deze maand. Twee met Rangers en dan nog eentje met Feyenoord Giovanni van Bronckhorst

Willem van Hanegem (Feyenoord-legende): ,,Een Europese finale is bijzonder, wat mensen ook mogen hebben geroepen over het niveau van de Conference League. Feyenoord heeft drie finales gespeeld, alle drie gewonnen. Voor de supporters zou een vierde prijs pakken in Europa prachtig zijn, al is AS Roma een lastige tegenstander met een sluwe trainer. Laten we hopen dat Feyenoord wint.’’

Giovanni van Bronckhorst (succesvolste Feyenoord-trainer ooit): ,,Er was iemand die zei dat ik eigenlijk drie finales speelde deze maand. Twee met Rangers en dan nog eentje met Feyenoord. Als Feyenoorder hoop je gewoon dat de Conference League naar Rotterdam gaat. De ploeg heeft het in Europa geweldig gedaan, nu moeten ze het afmaken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Henk Fraser (won als Feyenoord-speler zeven prijzen): ,,Het is een geweldige prestatie, na twintig jaar weer een Europese finale. Iedereen moet ervan genieten en trots zijn op ons voetballand. Als ik terugdenk aan de Europese wedstrijden die ik speelde met Feyenoord, krijg ik weer kippenvel. Spurs-uit, Werder Bremen-uit. Het Legioen is uniek.’’

Jean-Paul van Gastel (aanvoerder van kampioenselftal in 1999): ,,Vanuit China (waar hij trainer is van Guangzhou City, red.) wens ik de spelers, staf en supporters van Feyenoord heel veel succes! Geniet van deze bijzondere ervaring. #handinhandkameraden #altijddeeerste’’



Joop Hiele (won als keeper de dubbel met Feyenoord in 1984): ,,Ik hoop dat Feyenoord in Tirana met hetzelfde gevoel en dezelfde gedachte het veld op stapt als in de andere Europese wedstrijden. Met zelfvertrouwen dus. Opnieuw historie schrijven. Dat zou prachtig zijn voor iedereen bij de club.’’

Quote Geef alles wat je hebt, ik sta achter jullie Michiel Kramer

Regi Blinker (won een landstitel en vier KNVB Bekers met Feyenoord): ,,Ik hoop dat het opgebouwde zelfvertrouwen van de afgelopen maanden tot bloei mag komen in de finale. Dat we een strijdbaar Feyenoord zien. Winst zou de ultieme bekroning zijn. Maar ook als we verliezen ben ik trots op de club.’’

Michiel Kramer (won als Feyenoord-speler drie prijzen): ,,Geef alles wat je hebt. Ik sta achter jullie. Wij als Rotterdammers staan achter jullie en misschien staat zelfs heel Nederland wel achter jullie. Hopelijk staan jullie straks met de beker en is iedereen heel trots op Feyenoord.’’

Edwin Zoetebier (keeper van Feyenoord bij de UEFA Cup-winst in 2002): ,,Ik wil sowieso alle stafleden, spelers en uiteraard Het Legioen ontzettend veel succes wensen. Dat er maar een nieuw succesverhaal geschreven kan worden. En voor de spelers: geniet van de finale, geef alles, doe waar je dit jaar goed in bent geweest en zorg dat je achteraf nergens spijt van hebt.’’