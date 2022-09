Gemis Pavlidis doet geen centje pijn bij AZ dat PSV voorbijsteekt

Door Nik Kok



Met name het verlies van spits Vangelis Pavlidis die vorige week een blessure opliep tegen Cambuur leek AZ op voorhand flink te raken. De Griek was in vorm dit seizoen met zijn goals. Gevreesd werd zelfs even dat de spits door een rijkere club nog werd weggekocht voor het verstrijken van de transferdeadline. En nadat bleek dat Pavlidis lang uit de roulatie zal zijn werd er zelfs even naar een vervanger gezocht op de al bijna gesloten transfermarkt. Nu blijkt AZ ook zonder Pavlidis te kunnen scoren.

Een moeizaam begin in Emmen werd in dertien minuten goed gemaakt met drie goals in dat tijdsbestek. De vervanger van Pavlidis, Jens Odgaard was belangrijk met een aandeel in de eerste twee goals. Eerst verzilverde hij een splijtende pass van gelegenheidsaanvoerder Jordy Clasie. Daarna was zijn rol op het verschroeiend hete kunstgras van Emmen groot bij de tweede goal van Dani de Wit. De dit seizoen opgebloeide Tijjani Reijnders scoorde na verschillende goals in Europees verband nu ook in de eredivisie: 3-0.

AZ werd in Emmen weinig in de weg gelegd door FC Emmen dat met name achterin flinke steken liet vallen. Het duo Miguel Araujo – Jeroen Veldmate blunderde positioneel verschillende keren terwijl ook linksback Lorenzo Burnet geen beste beurt maakte. In de tweede helft herstelde de ploeg van trainer Dick Lukkien zich enigszins al mocht het blij zijn dat Jens Odgaard en Tijjani Reijnders kansen op een tweede treffer lieten liggen. AZ spaarde de krachten voor de komende drukke weken die er voor de club voor de deur staan.



FC Emmen vindt zich door de nederlaag terug in de onderst regionen van de ranglijst maar kan terugwerpen dat het al tegen PSV, Feyenoord en AZ speelde. AZ mag zich na het Europese tussendoortje in Slowakije tegen FC Dnipro-1 verheugen op het treffen met FC Twente. De club uit Enschede is zo op het oog, net als vorig seizoen een van de belangrijkste concurrenten voor AZ.

