Georginio Wijnaldum was niet blij met loting: ‘We weten dat Feyenoord revanche wil’

Arne Slot: ‘Als je één ding niet moet doen tegen Mourinho en AS Roma is het op achter­stand komen’

Nog maar een paar weken geleden keken ze in de Kuip elkaar vragend aan. Was de selectie van Feyenoord wel in staat om echt tot de allerlaatste dag op drie fronten mee te strijden om de prijzen? De midweekse uitschakeling door Ajax in het bekertoernooi voelde als pijnlijk, maar het maakt dat Arne Slot en zijn spelers de energie nog maar moeten verdelen op twee fronten.