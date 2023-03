Georginio Wijnaldum zag krediet snel verdampen bij Louis van Gaal: ‘Of het is uitgesproken? Dat denk ik niet’

Arbiter Alex Bos negeert VAR, maar komt daar na de wedstrijd op terug: ‘Hier baal ik van’

Scheidsrechter Alex Bos is teruggekomen op een beslissing in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De arbiter kreeg van de VAR beelden te zien van een handsbal, maar besloot geen strafschop te geven. Na afloop concludeerde Bos toch dat hij de bal op de stip had moeten leggen.