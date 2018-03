Gerard Kemkers aast niet op terugkeer in schaatssport

,,Mijn toekomst is nog compleet onzeker”, aldus Kemkers. ,,Ik realiseer me dat de timing van mijn vertrek ongelukkig is, want dit is precies het moment dat de schaatssport op zijn kop staat en dat iedereen daarin zijn weg zoekt. Maar mijn beslissing om te vertrekken bij Groningen staat daar los van.”



Kemkers vertrekt bij Groningen vanwege een verschil van inzicht in de te varen koers. Groningen opteert een organisatiemodel waarbij de jeugdopleiding en het eerste elftal één tak vormen. Volgens Kemkers’ visie zijn opleiden en presteren echter twee verschillende takken.



De oud-schaatscoach sluit niet uit dat hij bij een andere voetbalclub aan de slag gaat. ,,Ik heb 3,5 jaar bij FC Groningen gewerkt”, zei Kemkers. ,,Ik heb hier ontzettend veel geleerd. Of ik in het voetbal wil blijven werken? Daar ga ik rustig over nadenken. Ik zeg geen ‘nee’ trouwens. De uitdagingen die bij Groningen liggen, vind ik nog steeds ontzettend mooi.”