Gertjan Verbeek door Almere City op straat gezet

,,Na een aantal intensieve gesprekken in de afgelopen dagen hebben hoofdtrainer Gertjan Verbeek en directie en RvC van Almere City FC in goed overleg besloten om een punt te zetten achter de samenwerking", laat Almere City weten. Afgelopen vrijdag verloor Almere City nog met 2-0 van MVV. ,,Als je dan ziet hoe die tweede tegengoal tot stand kwam, dan zou je haast denken aan sabotage", liet hij toen nog optekenen, doelend op zijn eigen speler Ramon Leeuwin.



De club uit Flevoland neemt na zestien wedstrijden de achttiende plaats op de ranglijst in van de Keuken Kampioen Divisie met 13 punten. Alleen TOP Oss en FC Dordrecht doen het slechter dan de club die vorig jaar nog als vierde eindigde en lange tijd zicht had op promotie naar de eredivisie.