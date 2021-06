Gertjan Verbeek in Almere: ‘Zo’n erge controlfreak ben ik niet meer’

Video Deze goal van Ralf Seuntjens is verkozen tot ‘mooiste doelpunt van het seizoen’

19 juni Ralf Seuntjens heeft het mooiste doelpunt van het seizoen gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller van De Graafschap scoorde op 19 december in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht vanaf eigen helft. Seuntjens trapte de bal vanuit de middencirkel over de keeper in het doel.