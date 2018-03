Gertjan Verbeek ontslagen als trainer van FC Twente

FC Twente heeft trainer en technisch manager Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten en de slechte werkrelatie met spelers en staf. Verbeek leidde vanmiddag nog de training in Hengelo. Na die sessie werd hij ontboden op het stadion waar hij de onheilstijding te horen kreeg.

Verbeek werd op 29 oktober 2017 aangesteld als trainer van FC Twente. Onder leiding van Verbeek won Twente echter maar één keer en zakte het af naar de laatste plaats op de ranglijst in de Eredivisie. Zijn assistent Marino Pusic staat vanaf morgenvoor de groep. Pusic was dit seizoen al eens een keer eerder interim bij FC Twente. Toen nam hij het over na het ontslag van René Hake. Pusic is verantwoordelijk voor de laatste thuiszege van Twente, op 21 oktober tegen Roda. Met Verbeek verdwijnt ook zijn vaste assistent Jan de Jonge.

Roerige periode

Het ontslag van Verbeek, na 149 dagen, volgt op een roerige periode, waarin de positie van de oefenmeester niet alleen bij een deel van de fans, maar ook intern zwaar onder vuur lag. De Raad van Commissarissen voerde het afgelopen weekend verschillende gesprekken met mensen binnen de club. De gehele maandag was de RvC met de directie in overleg om te spreken over de conclusies van die bevindingen. Die uitkomst was voor het controlerende orgaan reden alsnog in te grijpen. Daarmee overruled de RvC de directie.

Volledig scherm Gertjan Verbeek. © ANP Pro Shots

Technisch en commercieel directeur Jan van Halst zei vorige week tot twee keer toe voor de camera dat Twente het seizoen met Verbeek zou gaan afmaken. Afgelopen zaterdag voegde statutair directeur Erik Velderman daar in De Telegraaf nog aan toe dat de positie van de trainer geen issue was.

Quote Met het ontslag komt er voor Gertjan Verbeek een einde aan een dramatisch periode bij Twente. De directie liet eerder weten dat de spelers het vertrouwen in Verbeek hadden uitgesproken. Die boodschap kreeg de RvC ook te horen, twee weken geleden na het eerste crisisberaad. ,,Wij hebben geen reden om aan de woorden van de trainer en de directie te twijfelen’’, zei de voorzitter van de RvC vorige week.



Ondanks het uitspreken van die steun bleef het in de afgelopen twee weken rommelen bij Twente. Zo liet de meerderheid van de spelers verschillende keren horen dat ze niet verder met Verbeek wilden. Dat leidde tot vele praatsessies. Verbeek, zo luidde de kritiek, werd tactisch falen verweten. Spelers noemden hem een ‘gedateerde trainer’ die alleen naar zichzelf luisterde. Ook zijn botte manier van communiceren viel slecht.

Met de rest van de staf onderhield hij nauwelijks een relatie en op het kantoor in de Grolsch Veste groeide de laatste dagen de ontevredenheid. Dat er constant gedoe was rond zijn persoon, was een doorn in het oog van werknemers. Ook uithaal naar de supporters, nadat hij als analist van de tv was gehaald door de club, wekte de nodige ergernis op. Op het laatst kon hij met vrijwel niemand meer binnen de club door een deur.

Volledig scherm Erik Velderman, Gertjan Verbeek en Jan van Halst. © Emiel Muijderman

Afgelopen donderdag kreeg de RvC op een supportersavond nog de vraag voorgelegd of ‘men wel wist’ dat er binnen de spelersgroep geen enkel draagvlak meer voor Verbeek was’? Vanaf dat moment volgden de ontwikkelingen binnen club zich razendsnel op en besloot de RvC niet langer de koers van de directie te volgen.

Roerige periode

Volledig scherm 2018-03-04 17:23:32 ENSCHEDE- Voetbal, FC Twente - FC Groningen, Grolsch Veste, seizoen 2017-2018, 04-03-2018, FC Twente trainer/coach Gertjan Verbeek begrijpt de beslissing van scheidsrechter Ed Janssen niet © ANP Pro Shots Met het ontslag komt er voor Verbeek een einde aan een dramatisch periode bij Twente. Bij zijn presentatie op 30 oktober 2017 werd hij nog van alle kanten bejubeld en op zijn beurt sprak hij van een soort van jeugddroom, omdat hij als kind supporter was en regelmatig in het Diekman-Stadion was.



Maar die warme woorden verdwenen al snel. Verbeek won sindsdien maar een competitiewedstrijd (uit bij NAC), en voerde het 5-3-2-systeem in, wat hem ook bij de achterban op veel kritiek kwam te staan. De spelers oogden onwennig en onzeker en gaven veelvuldig aan dat ze dit concept niet zagen zitten, maar pas sinds enkele weken is er een koerswijziging.