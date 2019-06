Gezocht voor Oranje: voorhoedespelers bij top-8 clubs van Europa

Door Maarten Wijffels

Het liep al tegen middernacht in Porto en Ronald Koeman leek even te schrikken van zichzelf. De bondscoach was druk aan het analyseren wat er niet lukte of net niet goed viel in de verloren Nations Leaguefinale tegen Portugal, toen hij ineens zei: ,,Maar voor het negatief wordt, laat het duidelijk zijn: ik ben wel heel trots op dit team en op wat er al is bereikt in vijftien maanden.’’

Het is prettig luisteren naar deze bondscoach. Koeman hangt nooit flauwekul op rond wedstrijden en is immer reëel. Complimenten gaan in zijn commentaren samen met gezonde kritiek.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie En hij benoemt wat je als vaste volger voelt bij de staat van zijn Oranje. Het Nederlands elftal is weer een ploeg geworden waar Europa rekening mee houdt. Maar het huidige niveau nóg verder opkrikken, dat wordt wel een lastig verhaal.



Er resteert nog één jaar tot aan het EK van 2020, het eerste échte afrekenmoment. Kijk je kritisch, dan ligt de vervolgstap van dit Oranje niet bij wat Koeman en zijn staf er nog aan kunnen verbeteren. Het ligt bij de spelers en of zij beter worden bij volgende clubs, of bij een huidige werkgever.

,,Ik heb het gevoel dat we nu het maximale eruit halen bij Oranje’’, omschreef Koeman de situatie zelf in Porto. ,,Voor de volgende stap hebben we meer offensieve kracht nodig. We moeten meer kansen creëren en missen nog een beetje creativiteit.’’

Achilleshiel

De aanval als de achilleshiel van dit Oranje. Het is al vaker geschetst. Op topdagen kan Nederland met het huidige spelersaanbod winnen van iedereen, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland incluis.

Ook tegen Engeland lukte dat de afgelopen week, maar in hele delen van die wedstrijd en in de totale finale tegen Portugal stuitte Oranje ook op natuurlijke begrenzingen. Portugal zette de as van het veld potdicht en Oranje had niet de vastheid aan de bal en de doortastendheid om iets te forceren.

Wat er concreet nodig is, is dat dit Oranje aanvallers gaat krijgen die bij top 8-clubs van Europa spelen. Daarom wordt het een heel belangrijke transferzomer. Komt Memphis Depay weg bij Lyon? Of heeft hij zichzelf geen dienst bewezen met zijn twee slordige optredens afgelopen week? Wat gebeurt er met Steven Bergwijn, die tegen Engeland en Portugal zonder te scoren nog de meeste dreiging had voorin bij Oranje? Hoe gaat het verder in de carrière van Quincy Promes?

Kluivert

Volledig scherm Justin Kluivert © BSR agency Ook wezenlijk wordt dat Justin Kluivert in zijn tweede jaar bij AS Roma meer laat zien. Dat Donyell Malen een beslissende basisspeler wordt bij PSV. Jong Oranjespeler Malen heeft in potentie wel iets van de veelzijdigheid van David Neres, die zaterdag zijn eerste interlandgoal maakte voor Brazilië. Het is een combinatie van techniek, een dribbel, scorend vermogen en óók in de diepte aanspeelbaar zijn. Maar voor elk aanvalstalent dat je noemt, geldt: de tijd tot aan het EK is kort. En: dat EK moet eerst ook nog maar eens worden bereikt. Begin september vervolgt Oranje zijn weg daarnaartoe, uit tegen Duitsland.

Vooral de spelers zijn nu dus aan zet om Oranje nog naar een hoger niveau te tillen. Wat Koeman kan doen, is blijven nadenken over alternatieven hoe je het neerzet met dat begrensde aanbod voorin. De as dichtzetten, en het aanvalsspel van Oranje zo naar de zijkant dwingen, dat zullen meer teams doen. Daley Blind heeft een prima voorzet, maar alleen Memphis in de doelmond om ’m in te koppen, is voorspelbaar. Tegen Portugal kwam Luuk de Jong er laat in als breekijzer. Misschien kunnen hij en Memphis in sommige duels samenspelen. Of is dat iets voor Wout Weghorst? Omdat tegenstanders dan denken: we moeten nu ook de zijkanten van Oranje afschermen, wat dan weer leidt tot iets meer ruimte in de as voor middenvelders als Wijnaldum of Van de Beek om door te komen.