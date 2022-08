Giovanni van Bronckhorst zet goaltjesdief Alfredo Morelos uit de selectie voor duel met PSV

André Ramalho is de KNVB dankbaar: ‘Een club als PSV verdient het om in de Champions League te spelen’

PSV speelde in december 2018 de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Hoewel hij pas sinds 2021 PSV’er is, vindt André Ramalho dat dat te lang heeft geduurd. ,,Een club als PSV verdient het gewoon om in de Champions League te spelen”, vindt hij. ,,En het gaat er niet om wat ik vind, want dat vinden we allemaal”, zei hij met een lach.

