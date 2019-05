Go Ahead doet zichzelf tekort in spectaculair duel met Den Bosch

Play-offsGo Ahead Eagles is vanmiddag in een uiterst vermakelijk duel blijven steken op een 2-2 gelijkspel tegen FC Den Bosch, in de halve finale van de play-offs.

De Deventer ploeg creëerde volop kansen, terwijl de Brabanders niet veel meer deden dan terugzakken en loeren op de counter. FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen ontpopte zich echter tot de grote sta-in-de-weg en keerde onder meer een strafschop van Paco van Moorsel. Door het 2-2 gelijkspel wacht Go Ahead een lastige, maar zeker niet onmogelijke opgave om aanstaande woensdag in Den Bosch de finale van de play-offs te bereiken.

Na een fraaie inleiding, met volop vuurwerk en een spandoek dat over de gehele lengte van de IJsseltribune werd uitgerold, nam Go Ahead vanmiddag direct het heft in handen in de sfeervolle en nagenoeg volgepakte Adelaarshorst. Paco van Moorsel was na negen minuten al dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal werd knap gekeerd door Wouter van der Steen, de sterke doelman van FC Den Bosch.

Counter

De Brabanders hanteerden een behoorlijk defensieve tactiek en loerden voornamelijk op de counter. Maar dat betaalde zich na ruim een kwartier wél uit in een treffer. Jort van de Sande torende boven iedereen uit en kopte de bal over doelman Hobie Verhulst tegen de touwen: 0-1.

Even was het stil in de Adelaarshorst, maar de thuisploeg herpakte zich en kwam na een half uur verdiend op gelijke hoogte. Julian Lelieveld schoot niet al te overtuigend in de richting van het doel, maar na een slim overstapje van Van Moorsel vloog de bal pardoes binnen: 1-1.

Go Ahead kreeg nog een aantal mogelijkheden om op voorsprong te komen voor de rust. De grootste was in de slotminuut van de eerste helft, na een vrije trap van Jeff Stans. FC Den Bosch-verdediger Sam Kersten wilde opruimen met zijn hoofd, maar de bal kwam precies voor Van Moorsel terecht. Die kopte de bal van dichtbij tegen de lat, waarna Thomas Verheydt in de rebound ook nog had kunnen scoren.

VAR

Dat liet hij na, maar diezelfde Verheydt knalde in de 48ste minuut keihard raak. De euforie in het stadion werd echter rap de kop ingedrukt, want de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. De VAR, die voor het eerst zijn opwachting maakte in de Adelaarshorst, kwam er nog even aan te pas, maar de beslissing werd niet teruggedraaid.

Tegen de verhouding in was het FC Den Bosch dat kort daarop weer op voorsprong kwam en daarmee een mokerslag uitdeelde. Luuk Brouwers schoot na een strakke voorzet venijnig raak in de korte hoek: 1-2.

Kansenregen

Go Ahead liet het er niet bij zitten en deed er nog een schepje bovenop. De kansenregen was haast niet bij te houden. Istvan Bakx, Gino Bosz, Thomas Verheydt en invaller Pieter Langedijk hadden de gelijkmaker op hun schoen, maar telkens stond de uitblinkende doelman Van der Steen Deventer succes in de weg, net zoals in beide competitiewedstrijden eerder dit seizoen.

Het was Jaroslav Navrátil die er halverwege de tweede helft uiteindelijk wél in slaagde de Bossche doelman te passeren. De Tsjech bleef uiterst koel, passeerde twee man in het strafschopgebied en timede zijn doeltreffende schot zorgvuldig: 2-2.

Penalty

Go Ahead ging daarna op jacht naar de zege en Van Moorsel kreeg dé uitgelezen kans om daarvoor te zorgen. Na een overtreding van Stefan Velkov op Navrátil wees arbiter Kamphuis terecht naar de stip. Maar ook Van Moorsel vond Van der Steen op zijn pad, waarna de linksbuiten van Go Ahead ook in de rebound faalde.

Toch maakte Van Moorsel zijn fout in de slotminuut nog min of meer goed aan de overzijde van het veld. Met een adequate ingreep hield hij namelijk Velkov van scoren, waarna het zinderende duel eindigde in een voor Go Ahead teleurstellend 2-2 gelijkspel.

Go Ahead Eagles – FC Den Bosch 2-2 (1-1). 18. Jort van de Sande 0-1, 30. Julian Lelieveld 1-1, 51. Luuk Brouwers 1-2, 68. Jaroslav Navrátil 2-2. Bijzonderheid: 77. Wouter van der Steen keert strafschop van Paco van Moorsel.

Scheidsrechter: Kamphuis.

Toeschouwers: 9467.

Gele kaart: Bosz (Go Ahead Eagles); Kersten, Felida, Vaisanen, Van der Steen (FC Den Bosch).

