Go Ahead Eagles krijgt FC Twente op bezoek

Arne Slot wil scalp van Fortuna en dan snel naar Max Verstappen kijken

Feyenoord heeft in de drukke laatste maand voor de winterstop wederom geen blessures. Alleen keeper Justin Bijlow is een twijfelgeval. Tegen Fortuna Sittard moet iedereen aan de bak, tegen Maccabi Haifa is er een kans om spelers rust te geven.

3 december