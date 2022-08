Go Ahead Eagles-speler Mats Deijl krijgt twee duels schorsing na charge op PSV’er Richard Ledezma

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vertelde na afloop van het met 5-2 gewonnen duel dat Deijl in de rust in de kleedkamer zijn excuses had gemaakt. Ledezma staat voorlopig aan de kant met een enkelblessure, meldde PSV maandagavond. Hij komt dus ook niet in actie met PSV in de play-offs van de Champions League tegen Rangers FC.