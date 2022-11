Go Ahead Eagles tien duels ongeslagen, maar teleurstelling groot na late gelijkmaker Vitesse

Vrouwen en kinderen eerst was het devies bij Go Ahead Eagles in de tweede helft tegen Vitesse. Philippe Rommens had de ploeg van René Hake al binnen twintig minuten op 2-0 gezet tegen de Arnhemse ‘kwakkelploeg’, maar na de vroege 2-1 van Vitesse na rust kregen de Deventenaren het ineens Spaans benauwd. Zes minuten extra tijd vanwege een lang VAR-moment werd Eagles fataal: Vitesse prikte bij het scheiden van de markt toch raak: 2-2.

Go Ahead Eagles wenste direct zaken te doen tegen het in crisis verkerende Vitesse (al pakten de Arnhemmers midweeks knap een punt tegen Ajax). Er bovenop dus vanaf de eerste minuut, en dat pakte al snel goed uit.



Philippe Rommens ontpopte zich tot onbetwiste man van de eerste helft met twee doelpunten. Bij zijn eerste mocht hij aanleggen voor een vrije trap van een meter of 20, verdiend na een overtreding van Ryan Flamingo op Oliver Edvardsen. De bal verdween op schitterende wijze achter Daan Reiziger: 1-0.

Twaalf minuten later kladderde Rommens ook zijn signatuur onder Eagles’ tweede. Deze keer was Isac Lidberg de voorbereider: een solo-actie waarbij hij de bal precies op het juiste moment bij Rommens afleverde. Die drukte net buiten de ‘zestien’ af, de harde schuiver was Reiziger te machtig: 2-0.

Het vervolg van de eerste helft was interessant, met voor beide teams fases van druk. Vitesse dwong een reeks hoekschoppen af zonder veel gevaar te stichten, op een kans voor Wittek na. Aan de andere kant had Mats Deijl de derde van Eagles op schoen, maar hij gleed de bal van dichtbij naast.

Go Ahead leek dus op rozen te zitten, maar had buiten de veerkracht van Vitesse gerekend. Amper uit de kleedkamer zette Matus Bero op aangeven van Wittek de 2-1 op het bord. De Lange zag een boogbal achter zich in het doel ploffen.

De Arnhemmers zaten duidelijk beter in de wedstrijd en bleven het doel van De Lange bestoken. Daarbij had Go Ahead ‘geluk’ dat VAR Robin Gansner een handsbal van Evert Linthorst niet beoordeelde als voldoende voor een penalty. En bij schietkansen voor Vitesse lag telkens een verdediger van de thuisploeg in de weg.

Toch nam de druk steeds grotere vormen aan op het doel van De Lange. Waarschijnlijk ook de reden waarom Hake bij het naar de kant halen van Linthorst niet koos voor de meer offensief ingestelde Tekie, maar Enric Llansana bracht. Het was overleven in de tweede helft voor Eagles. Exact de reden waarom ook Gerrit Nauber er voor het laatste kwartier bij kwam.

Lang leek Eagles de winst over de streep te sleuren, maar zes minuten blessuretijd werd de ploeg van Hake toch fataal. Na voorbereidend werk van Matus Bero vond Simon van Duivenbooden bij het scheiden van de markt toch het gaatje achter De Lange: 2-2.

Op basis van de hele wedstrijd en zeker van de tweede helft was dat gelijkspel ook verdiend. Eagles begon sterk aan het duel, maar zakte na rust ver weg tegen de opgeleefde equipe uit Arnhem. Met 15 punten uit 14 duels staat de ploeg alsnog aan de ‘goede kant van de score’ nu de WK-pauze begint, ervan uitgaande dat een gemiddelde van een punt per wedstrijd voldoende zou zijn voor (rechtstreekse) handhaving in de eredivisie.

