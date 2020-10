Go Ahead Eagles zeventiende na thuisnederlaag tegen Jong FC Utrecht

Go Ahead keek halverwege tegen een achterstand aan door een doelpunt van Mohamed Mallahi in de 38e minuut. Jeredy Hilterman leek het duel een kwartier voor tijd met de 0-2 te beslissen. Sam Hendriks bracht Go Ahead, met treffers in de 78ste en 88ste minuut, langszij. Jong Utrecht won toch nog door een doelpunt van Hilterman in blessuretijd.