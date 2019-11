Go Ahead klimt richting top na zege op Telstar

Noord-Ier­land - Nederland: de mooiste foto's van Pim Ras

13:36 Het Nederlands elftal is terug op het hoogste podium na de 0-0 in en tegen Noord-Ierland. De Europees kampioen van 1988 mag komende zomer voor het eerst sinds acht jaar weer aan een EK deelnemen. Onze fotograaf Pim Ras was er gisteren in Belfast bij. Dit zijn zijn mooiste foto's.