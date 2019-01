Go Ahead pakt in extremis een punt, Deul doet Jong Ajax pijn

Het duel tussen Cambuur en Go Ahead zou eigenlijk vrijdagavond al worden gespeeld, maar werd toen afgelast door het winterweer. Vanavond was de herkansing, met het verliep niet optimaal voor de hoogvlieger uit Deventer, die goede zaken had kunnen doen.

FC Den Bosch verloor vrijdagavond namelijk, een dag later nam FC Twente de koppositie van die club over door te winnen bij Almere City. Een overwinning had het achtervolgende Go Ahead op twee punten van de lijstaanvoerder gebracht, maar door de 1-1 moet die ploeg even pas op de plaats maken.