Gooi de VAR maar in de prullenbak

Luuk de Jong baalt extra in bizarre busrit: ‘We hadden kunnen uitlopen’

7:30 De bus van PSV was gisteren net voorbij Arnhem, toen de 4-4 viel in de Arena bij Ajax-Heerenveen. In een titelrace is het de kunst om altijd alleen naar jezelf te kijken. ,,Maar natúúrlijk ontlaadde de spanning zich onderweg wel even bij ons’', zei Luuk de Jong.