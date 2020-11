Götze vindt oude vorm terug: ‘Het EK is een droom, vooral omdat ik het WK heb gemist’

,,Het EK is een droom voor mij, vooral omdat ik er het afgelopen WK niet bij was. Mijn honger naar deze titel is daardoor nog groter geworden. Ik heb van tijd tot tijd contact met de bondscoach”, gaat de 28-jarige Götze verder. Op het WK van 2014 was de PSV’er de grote man bij Duitsland, hij maakte de winnende goal in de finale tegen Argentinië.

Super Mario is voorlopig blij met zijn over stap naar Eindhoven: ,,Ik ben gelukkig hoe mijn start bij PSV verlopen is.” Ook bondscoach Löw is tevreden met zijn keuze voor PSV. ,,Ik heb de laatste weken constant contact gehad met Mario, hij heeft me op de hoogte gehouden”, vertelt de bondscoach. ,,Hij lijkt erg fris en erg wendbaar, de vreugde is merkbaar. We verliezen hem niet uit het oog, dat is zeker.”