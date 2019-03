Gouden wissel Lang werd ‘helemaal gek’ na beslissende assist

,,Ik ben normaal helemaal niet zo", zei de negentienjarige Lang. ,,Maar ik werd geloof ik helemaal gek. Ik sprong over de boarding en wist eigenlijk niet precies wat ik aan het doen was. Ik ben al mijn hele leven voor deze club. En nu ben ik misschien wel heel belangrijk geweest als we de titel weten te pakken.”

Een van de boezemvrienden van Justin Kluivert was niet verrast dat hij bij een gelijke stand mocht invallen. ,,Bij Jong Ajax ben ik de laatste weken best belangrijk met doelpunten en assists. En we hadden een doelpunt nodig tegen PEC. Maandag heb ik nog een hele wedstrijd gespeeld voor Jong Ajax. Maar toen ik dinsdag op een ander veld aan het trainen was, moest ik plotseling met het eerste oefenen. Ziyech was geblesseerd. Daarom werd ik erbij gehaald.”