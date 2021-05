Door Mikos Gouka



In de eredivisie is zo’n beetje alles wel beslist. Ook op individueel vlak. Alleen in het AD-scheidsrechtersklassement ligt de strijd nog open. Serdar Gözübüyük is na 33 speelrondes de trotse koploper, maar Danny Makkelie hijgt hem op de laatste speeldag nog in de nek. De nummers 3 en 4, Bas Nijhuis en Bjorn Kuipers, lijken al wel verslagen.